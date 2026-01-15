Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 23:05
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib.
"Report xəbər" verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, yaxın vaxtlarda Maçado ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüş keçirəcək.
Son xəbərlər
23:45
İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıbDigər ölkələr
23:28
Video
Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıbDaxili siyasət
23:28
Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmirDigər ölkələr
23:17
Ağ Ev: Venesuela ABŞ-nin bütün tələblərini yerinə yetirirDigər ölkələr
23:05
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlibDigər ölkələr
22:59
"Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"Komanda
22:55
Video
32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayamDaxili siyasət
22:48
"NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdurRegion
22:35