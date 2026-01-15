İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 23:05
    Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib.

    "Report xəbər" verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, yaxın vaxtlarda Maçado ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüş keçirəcək.

    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибыла в Белый дом

