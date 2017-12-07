Лидер Палестины призвал народ к вооруженному сопротивлению

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Глава Государства Палестина Махмуд Аббас призвал народ к вооруженному сопротивлению за освобождение Иерусалима и других находящихся под оккупацией территорий страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, палестинский лидер заявил об этом после решения президента США Дональда Трампа касательно объявления "Иерусалима столицей Израиля".

М.Аббас заявил, что решение Трампа не имеет никакой правовой основы: "Иерусалим - город арабов-мусульман и христиан. Иерусалим - вечная столица Палестины. Этим решением Вашингтон расшатал международный и двусторонний мирный процесс. Это приводит к мысли, что США отошли от мирных переговоров".

На данный момент во всех регионах Палестины проводятся акции в знак протеста решению Дональда Трампа.