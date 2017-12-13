Лидер КНДР намерен превратить страну "в самую сильную ядерную державу"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил цель превратить страну в "самую мощную в мире ядерную и военную державу". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лидер КНДР с таким заявлением выступил в среду на съезде работников оборонной промышленности.

"Верховный лидер определил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности. Он также дал установку на дальнейшее возвеличивание нашей страны и превращение ее в самую мощную ядерную и военную державу в мире", - говорится в сообщении, распространенном агентством ЦТАК.

Ким Чен Ын также назвал "исторической победой партии и народа" успехи в создании стратегических вооружений, в том числе атомной и водородной бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

Кроме того, по его словам, оборонная промышленность КНДР в ее нынешнем состоянии позволяет самостоятельно создавать любой вид вооружений.

Напомним, в ноябре ракета, нового типа "Хвасон-15", запущенная с территории КНДР, за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян заявил, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.