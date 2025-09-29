Лидер Боливии назвал отмену визы президента Колумбии запугиванием со стороны США

Аннулирование американской визы президента Колумбии Густаво Петро - пример политического давление и попытки запугивания со стороны Вашингтона.

Как передает Report, такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе в соцсети X.

"Мы осуждаем это политическое давление, которое осуществляется, чтобы запугать тех, кто выступает в защиту палестинского народа, публично говорит о геноциде и защищает принципы международного права, права человека и право на самоопределение народов", - написал он.