Лидер Боливии назвал отмену визы президента Колумбии запугиванием со стороны США
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 04:13
Аннулирование американской визы президента Колумбии Густаво Петро - пример политического давление и попытки запугивания со стороны Вашингтона.
Как передает Report, такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе в соцсети X.
"Мы осуждаем это политическое давление, которое осуществляется, чтобы запугать тех, кто выступает в защиту палестинского народа, публично говорит о геноциде и защищает принципы международного права, права человека и право на самоопределение народов", - написал он.
