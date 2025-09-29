İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Boliviya lideri ABŞ-nin Kolumbiya Prezidentinin vizasını ləğv etməsini siyasi təzyiq adlandırıb

    Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronun ABŞ vizasının ləğvi Vaşinqton tərəfindən siyasi təzyiqin və qorxutma cəhdlərinin nümunəsidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikri Boliviya Prezidenti Luis Arse "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Biz bu siyasi təzyiqi qınayırıq. Bu, Fələstin xalqını müdafiə edən, soyqırımı haqqında açıq danışan və beynəlxalq hüququn, insan haqlarının və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun prinsiplərini müdafiə edənləri qorxutmaq məqsədi ilə həyata keçirilir", – deyə o yazıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Dövlət Deparatmenti Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronun vizasını ləğv edəcəyini açıqlayıb.

