Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ во время обеда - ФОТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прибывший в Израиль с официальным визитом, обиделся на израильскую сторону, из-за того, что во время обеда с премьером-министром Биньямином Нетаньяху ему был подан десерт в ботинке из металла, передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что изысканное блюдо от личного шеф-повара Нетаньяху Моше Сегева шокировало израильских и японских дипломатов.

"В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они не только не заходят в свои дома в обуви, но и не ходят в ней по офису. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь во время работы… Это тоже самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи", - сказал один из высокопоставленных чиновников израильской дипмиссии.

Один из японских дипломатов добавил, что "если это была шутка, то она не смешная".