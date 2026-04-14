Ли Чжэ Мён призвал правительство к поиску альтернативных цепочек поставок энергоресурсов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке поиск альтернативных цепочек поставок энергии и сырья должен стать одним из приоритетных направлений национальной политики.

Глава государства также поручил правительству страны заняться структурными реформами для устранения уязвимостей, выявленных из-за нестабильности, вызванной продолжающимся конфликтом.

"Я хочу, чтобы такие инициативы, как поиск альтернативных цепочек поставок, проведение средне- и долгосрочной промышленной реструктуризации и переход к экономике без пластика, были продвинуты как ключевые национальные проекты", - сказал он.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг Ближнего Востока, Ли поручил правительству сохранять текущий режим повышенной готовности на случай волатильности на мировых энергетических рынках и в цепочках поставок.

"На данный момент мы должны исходить из того, что глобальные цепочки поставок энергии и сырья будут сталкиваться с перебоями, а высокие цены на нефть сохранятся. Исходя из этого как из постоянного фактора, необходимо дополнительно укрепить действующую систему экстренного реагирования", - заявил он.