    Ли Чжэ Мён призвал правительство к поиску альтернативных цепочек поставок энергоресурсов

    • 14 апреля, 2026
    • 09:40
    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке поиск альтернативных цепочек поставок энергии и сырья должен стать одним из приоритетных направлений национальной политики.

    Как передает Report, об этом сообщает газета JoongAng Daily.

    Глава государства также поручил правительству страны заняться структурными реформами для устранения уязвимостей, выявленных из-за нестабильности, вызванной продолжающимся конфликтом.

    "Я хочу, чтобы такие инициативы, как поиск альтернативных цепочек поставок, проведение средне- и долгосрочной промышленной реструктуризации и переход к экономике без пластика, были продвинуты как ключевые национальные проекты", - сказал он.

    Учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг Ближнего Востока, Ли поручил правительству сохранять текущий режим повышенной готовности на случай волатильности на мировых энергетических рынках и в цепочках поставок.

    "На данный момент мы должны исходить из того, что глобальные цепочки поставок энергии и сырья будут сталкиваться с перебоями, а высокие цены на нефть сохранятся. Исходя из этого как из постоянного фактора, необходимо дополнительно укрепить действующую систему экстренного реагирования", - заявил он.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Южная Корея Ли Чжэ Мён Диверсификация маршрутов

