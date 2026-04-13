    Лев XIV: Не хочу вступать в полемику с Дональдом Трампом

    Лев XIV: Не хочу вступать в полемику с Дональдом Трампом

    Папа Римский Лев XIV заявил, что намерен и далее выступать против войны на Ближнем Востоке, даже несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом он заявил на борту папского самолета по пути в Алжир.

    "Я не хочу вступать с ним [Дональдом Трампом, - ред.] в полемику. Я продолжу громко выступать против войны, стремясь продвигать мир, диалог и многосторонние отношения между государствами, чтобы находить справедливые решения проблем", - сказал он.

    Понтифик подчеркнул, что в результате боевых действий гибнет слишком много мирных людей.

    "Слишком много людей страдают в мире, слишком много невинных погибает. Я думаю, кто-то должен встать и сказать, что есть другой путь - лучше", - сказал он.

    Отметим, что ранее, президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV. По словам Трампа, Папа Римский "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике". Трамп заявил, что ему "больше нравится брат Папы Луи", поскольку тот, по его утверждению, "полностью поддерживает MAGA [Make America Great Again, - ред.]". Кроме того, Трамп отметил, что не хочет видеть во главе Римско-католической церкви Папу, который, по его словам, считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия.

    Папа Римский Лев XIV Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    XIV Leo: Donald Trampla polemikaya girmək istəmirəm

    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
