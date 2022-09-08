Летом 2022 года пожары уничтожили в Европе не менее 700 тыс. га леса

Этим летом в Европе пожары уничтожили не менее 700 тыс. га леса, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.
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Согласно информации, это лето в странах ЕС стало самым жарким с 1991 года: почти на 0,4 градуса Цельсия превышены показатели предыдущего года.
"Температура в летние месяцы в среднем была на 1,34 градуса Цельсия выше, чем в 1991-2020 годы", - говорится в их отчете.
Ранее Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии объявил, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять столетий. Из-за природного бедствия на большей части территории стран ЕС были объявлены предупреждения или тревоги.