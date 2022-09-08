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Летом 2022 года пожары уничтожили в Европе не менее 700 тыс. га леса

Летом 2022 года пожары уничтожили в Европе не менее 700 тыс. га леса Этим летом в Европе пожары уничтожили не менее 700 тыс. га леса, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 20:49
Летом 2022 года пожары уничтожили в Европе не менее 700 тыс. га леса

Этим летом в Европе пожары уничтожили не менее 700 тыс. га леса, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили эксперты программы спутникового мониторинга Copernicus.

Согласно информации, это лето в странах ЕС стало самым жарким с 1991 года: почти на 0,4 градуса Цельсия превышены показатели предыдущего года.

"Температура в летние месяцы в среднем была на 1,34 градуса Цельсия выше, чем в 1991-2020 годы", - говорится в их отчете.

Ранее Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии объявил, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять столетий. Из-за природного бедствия на большей части территории стран ЕС были объявлены предупреждения или тревоги.

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