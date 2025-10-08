Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 22:45
    Лекорню: Имя нового премьера Франции может быть объявлено в течение 48 часов

    Ушедший в отставку экс-премьер Франции Себастьен Лекорню заявил, что кандидатура нового премьер-министра может быть объявлена в течение ближайших 48 часов.

    Как передает Report со ссылкой на агентства AFP и Reuters, об этом он сказал по итогам последних в качестве премьера переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

    "Я сказал президенту республики, что перспектива роспуска (парламента - ред.) отдаляется и что, по моему мнению, ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в ближайшие 48 часов", - сказал он.

    Лекорню также сообщил, что большинство депутатов выступают против роспуска парламента.

    Себастьен Лекорню подал в отставку 6 октября - через месяц после назначения на пост и на утро после формирования правительства. Его отставка была принята президентом. Он провел на посту меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции. Его отставка привела к правительственному кризису в Пятой республике и обсуждениям возможной отставки президента Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого истекает в 2027 году. На этом фоне и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет пост в условиях текущего политического кризиса.

