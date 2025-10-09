Lekornu: Fransanın yeni baş nazirinin adı 48 saat ərzində açıqlana bilər
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 00:15
Fransanın istefa vermiş keçmiş baş naziri Sebastian Lekornu bəyan edib ki, yeni baş nazir yaxın 48 saat ərzində elan edilə bilər.
"Report" AFP və "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, prezident Emmanuel Makronla baş nazir kimi yekun danışıqlarından sonra açıqlama verib.
"Mən prezidentə dedim ki, (parlamentin – red) buraxılması perspektivi azalır və mənim fikrimcə, vəziyyət prezidentə yaxın 48 saat ərzində baş naziri təyin etməyə imkan verir", o bildirib.
Lekornu həmçinin bildirib ki, parlament üzvlərinin əksəriyyəti parlamentin buraxılmasına qarşıdır.
