    Lekornu: Fransanın yeni baş nazirinin adı 48 saat ərzində açıqlana bilər

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 00:15
    Lekornu: Fransanın yeni baş nazirinin adı 48 saat ərzində açıqlana bilər

    Fransanın istefa vermiş keçmiş baş naziri Sebastian Lekornu bəyan edib ki, yeni baş nazir yaxın 48 saat ərzində elan edilə bilər.

    "Report" AFP və "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, prezident Emmanuel Makronla baş nazir kimi yekun danışıqlarından sonra açıqlama verib.

    "Mən prezidentə dedim ki, (parlamentin – red) buraxılması perspektivi azalır və mənim fikrimcə, vəziyyət prezidentə yaxın 48 saat ərzində baş naziri təyin etməyə imkan verir", o bildirib.

    Lekornu həmçinin bildirib ki, parlament üzvlərinin əksəriyyəti parlamentin buraxılmasına qarşıdır.

    Лекорню: Имя нового премьера Франции может быть объявлено в течение 48 часов

