    Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 16:36
    Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала политическую ситуацию в стране "цирком".

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом она заявила в ходе поездки в город Курнон-д'Овернь.

    Она также заявила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

    "В реальности цирк, в котором мы участвуем, - это следствие только одной вещи, того, что президент Макрон не уважает институты. Сопротивляясь институтам, он сопротивляется французскому народу. И это такой плачевный спектакль, безнадежный, который наносит ущерб политике, наносит ущерб стране и создает ему самому плачевную репутацию на международной арене", - сказала она.

    Ле Пен также отметила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.

    Le Pen Fransadakı siyasi vəziyyəti "tamaşa" adlandırıb

