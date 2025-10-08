Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала политическую ситуацию в стране "цирком".

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом она заявила в ходе поездки в город Курнон-д'Овернь.

Она также заявила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

"В реальности цирк, в котором мы участвуем, - это следствие только одной вещи, того, что президент Макрон не уважает институты. Сопротивляясь институтам, он сопротивляется французскому народу. И это такой плачевный спектакль, безнадежный, который наносит ущерб политике, наносит ущерб стране и создает ему самому плачевную репутацию на международной арене", - сказала она.

Ле Пен также отметила, что поддержит вотум недоверия любому правительству, и назвала неизбежным роспуск парламента.