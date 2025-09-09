LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции Другие страны

Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС Другие страны

Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана Футбол

При израильской атаке на Доху погибли шесть человек Другие

В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных Другие страны

NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона Другие страны

Фото Видео ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной Футбол

Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы Другие страны