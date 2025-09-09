LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 21:58
Новым премьер-министро Франции назначен министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал LCI.
Новость дополняется...
Последние новости
21:58
LCI: Лекорню стал новым премьер-министром ФранцииДругие страны
21:57
Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕСДругие страны
21:52
Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной АзербайджанаФутбол
21:49
При израильской атаке на Доху погибли шесть человекДругие
21:43
В Непале протесты привели к массовым побегам заключенныхДругие страны
21:33
NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке МакронаДругие страны
21:31
Фото
Видео
ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с УкраинойФутбол
21:20
Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке ЕвропыДругие страны
20:53