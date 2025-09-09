Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıb
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 21:58
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ölkəyə yeni Baş nazir təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu vəzifəyə silahlı qüvvələr naziri Sebastyen Lekornyu təyin olunub.
Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıb
