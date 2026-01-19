İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Avropa Birliyinin Qrenlandiyanın məcburi satışına dair mümkün razılaşması Ukrayna üçün fəlakətli bir siqnal olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti yazıb.

    Məqalədə qeyd olunub ki, avropalıların susqunluğu, vəziyyəti ciddi tədbirlərə və sanksiyalara əl atmadan diplomatiya yolu ilə həll etmək cəhdləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın sakitləşdirmə strategiyasının uğursuzluğunu göstərir.

    "Qrenlandiya 1985-ci ildə Aİ-nin sələfi olan Avropa Birliyindən çıxsa da, təşkilata üzv dövlətinin ərazisinin məcburi satışına razılıq vermək, qurumun geosiyasi oyunçu kimi rolu və Ukraynaya sadiqliyi barədə fəlakətli bir siqnal göndərərdi".

