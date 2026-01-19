London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib
Digər
- 19 yanvar, 2026
- 05:52
Avropa Birliyinin Qrenlandiyanın məcburi satışına dair mümkün razılaşması Ukrayna üçün fəlakətli bir siqnal olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti yazıb.
Məqalədə qeyd olunub ki, avropalıların susqunluğu, vəziyyəti ciddi tədbirlərə və sanksiyalara əl atmadan diplomatiya yolu ilə həll etmək cəhdləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın sakitləşdirmə strategiyasının uğursuzluğunu göstərir.
"Qrenlandiya 1985-ci ildə Aİ-nin sələfi olan Avropa Birliyindən çıxsa da, təşkilata üzv dövlətinin ərazisinin məcburi satışına razılıq vermək, qurumun geosiyasi oyunçu kimi rolu və Ukraynaya sadiqliyi barədə fəlakətli bir siqnal göndərərdi".
Son xəbərlər
06:22
NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edibDigər ölkələr
05:52
London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edibDigər
05:15
Almaniya ABŞ hərbi bazalarının icarə haqqını kəskin şəkildə artıra bilərDigər ölkələr
04:33
Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
04:14
YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edibDigər ölkələr
03:36
İspaniyada vaqonların relslərdən çıxması nəticəsində ölənlərin sayı ikiqat artıb - YenilənibDigər ölkələr
03:32
Portuqaliyada 40 ildən sonra ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək - Yenilənib-2Digər ölkələr
02:30
Antonio Koşta Qrenlandiya ilə bağlı fövqəladə iclas çağırıbDigər ölkələr
02:06