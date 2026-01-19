London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 05:52
Avropa Birliyinin Qrenlandiyanın məcburi satışına dair mümkün razılaşması Ukrayna üçün fəlakətli bir siqnal olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti yazıb.
Məqalədə qeyd olunub ki, avropalıların susqunluğu, vəziyyəti ciddi tədbirlərə və sanksiyalara əl atmadan diplomatiya yolu ilə həll etmək cəhdləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın sakitləşdirmə strategiyasının uğursuzluğunu göstərir.
"Qrenlandiya 1985-ci ildə Aİ-nin sələfi olan Avropa Birliyindən çıxsa da, təşkilata üzv dövlətinin ərazisinin məcburi satışına razılıq vermək, qurumun geosiyasi oyunçu kimi rolu və Ukraynaya sadiqliyi barədə fəlakətli bir siqnal göndərərdi".
Son xəbərlər
12:35
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:34
Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat veribDaxili siyasət
12:32
"Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyirFutbol
12:31
Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
12:29
Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılırXarici siyasət
12:28
Foto
Video
DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edibHadisə
12:23
Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıbEnergetika
12:19
Foto
Leyla Əliyeva Efiopiyada "MESOB" dövlət xidməti mərkəzində olubXarici siyasət
12:19