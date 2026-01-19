İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü

    London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 05:52
    London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib

    Avropa Birliyinin Qrenlandiyanın məcburi satışına dair mümkün razılaşması Ukrayna üçün fəlakətli bir siqnal olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti yazıb.

    Məqalədə qeyd olunub ki, avropalıların susqunluğu, vəziyyəti ciddi tədbirlərə və sanksiyalara əl atmadan diplomatiya yolu ilə həll etmək cəhdləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın sakitləşdirmə strategiyasının uğursuzluğunu göstərir.

    "Qrenlandiya 1985-ci ildə Aİ-nin sələfi olan Avropa Birliyindən çıxsa da, təşkilata üzv dövlətinin ərazisinin məcburi satışına razılıq vermək, qurumun geosiyasi oyunçu kimi rolu və Ukraynaya sadiqliyi barədə fəlakətli bir siqnal göndərərdi".

    London Kiyev Qrenlandiya
    Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии США
    US purchase of Greenland to send 'disastrous signal' to Ukraine — Guardian

    Son xəbərlər

    12:35

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:34

    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

    Daxili siyasət
    12:32

    "Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    12:31

    Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:29

    Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    12:28
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib

    Hadisə
    12:23

    Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıb

    Energetika
    12:19
    Foto

    Leyla Əliyeva Efiopiyada "MESOB" dövlət xidməti mərkəzində olub

    Xarici siyasət
    12:19

    Nazir: Azərbaycan artıq dünya siyasətinin əsas aktorlarından biridir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti