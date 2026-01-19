NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edib
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 06:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş katib "X" sosial media hesabında yazıb.
Alyansın lideri müzakirənin Qrenlandiya və Arktikada təhlükəsizliklə bağlı olduğunu aydınlaşdırıb.
Rutte yazıb: "Biz bu məsələ üzərində işləməyə davam edəcəyik və bu həftənin sonunda Davosda onunla görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm".
Qeyd edək ki, Avropa liderlərinin ABŞ-nin adaya qarşı hərəkətləri ilə bağlı narahatlıqlarına gəldikdə, Amerikanın maliyyə naziri Skott Bessent onların fikirlərini dəyişəcəklərini söyləyib.
Son xəbərlər
07:02
WP: Pentaqon iğtişaşlar səbəbindən Minnesotaya 1500 əsgər göndərməyə hazırdırDigər ölkələr
06:49
Qvatemala Prezidenti cinayətkarlığın artması səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edibDigər ölkələr
06:22
NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edibDigər ölkələr
05:52
London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edibDigər
05:15
Almaniya ABŞ hərbi bazalarının icarə haqqını kəskin şəkildə artıra bilərDigər ölkələr
04:33
Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
04:14
YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edibDigər ölkələr
03:36
İspaniyada vaqonların relslərdən çıxması nəticəsində ölənlərin sayı ikiqat artıb - YenilənibDigər ölkələr
03:32