    NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19 yanvar, 2026
    • 06:22
    NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş katib "X" sosial media hesabında yazıb.

    Alyansın lideri müzakirənin Qrenlandiya və Arktikada təhlükəsizliklə bağlı olduğunu aydınlaşdırıb.

    Rutte yazıb: "Biz bu məsələ üzərində işləməyə davam edəcəyik və bu həftənin sonunda Davosda onunla görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm".

    Qeyd edək ki, Avropa liderlərinin ABŞ-nin adaya qarşı hərəkətləri ilə bağlı narahatlıqlarına gəldikdə, Amerikanın maliyyə naziri Skott Bessent onların fikirlərini dəyişəcəklərini söyləyib.

    Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику

