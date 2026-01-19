Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику

Мы провели разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети X.

Глава альянса уточнил, что речь шла о безопасности в Гренландии и Арктике.

"Мы продолжим работать над этим и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на неделе", - написал Рютте.

При этом по поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава Минфина Скотт Бессент сказал, что они поменяют свое мнение.

Ранее сообщалось, что США пытались тайно получить сведения о военных объектах в Гренландии.