    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 05:16
    Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику

    Мы провели разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети X.

    Глава альянса уточнил, что речь шла о безопасности в Гренландии и Арктике.

    "Мы продолжим работать над этим и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на неделе", - написал Рютте.

    При этом по поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава Минфина Скотт Бессент сказал, что они поменяют свое мнение.

    Ранее сообщалось, что США пытались тайно получить сведения о военных объектах в Гренландии.

