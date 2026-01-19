Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику
Другие страны
- 19 января, 2026
- 05:16
Мы провели разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети X.
Глава альянса уточнил, что речь шла о безопасности в Гренландии и Арктике.
"Мы продолжим работать над этим и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на неделе", - написал Рютте.
При этом по поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава Минфина Скотт Бессент сказал, что они поменяют свое мнение.
Ранее сообщалось, что США пытались тайно получить сведения о военных объектах в Гренландии.
Последние новости
05:34
Президент Гватемалы объявил чрезвычайное положение в стране из-за всплеска преступностиДругие страны
05:16
Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и АрктикуДругие страны
04:39
The Times: Берлин рассматривает пересмотр условий аренды военных объектов СШАДругие страны
04:14
Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленностьДругие страны
03:59
Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии СШАДругие страны
03:46
Число жертв при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании удвоилосьДругие страны
03:07
Стало известно, кто выйдет во второй тур президентских выборов в Португалии - ОБНОВЛЕНО - 2Другие страны
02:22
Определился победитель Кубка африканских наций по футболуФутбол
02:18