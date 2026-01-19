Almaniya ABŞ hərbi bazalarının icarə haqqını kəskin şəkildə artıra bilər
Almaniya, Amerika tariflərinə cavab olaraq, ABŞ-nin ərazisindəki hərbi obyektlərdən istifadəsinə görə icarə haqqını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Times" qəzeti Berlindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Almaniyadakı Amerika hərbi bazalarının bağlanması variantı nəzərdən keçirilmir.
"The Daily Telegraph" və "The Economist" əvvəllər belə bir ssenarinin mümkünlüyü barədə məlumat veriblər.
Qeyd edək ki, yanvarın 17-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp Truth Social-dakı paylaşımında ABŞ-ın Böyük Britaniya, Almaniya, Danimarka, Niderland, Norveç, Finlandiya, Fransa və İsveçə qarşı 10% tarif tətbiq etməyə başlayacağını və Vaşinqtonun Qrenlandiyanın tam şəkildə satın alınması barədə razılığa gələnə qədər bu tariflərin qüvvədə qalacağını açıqlayıb.