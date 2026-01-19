Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    The Times: Берлин рассматривает пересмотр условий аренды военных объектов США

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 04:39
    Германия может значительно поднять для США арендную плату за использование военных объектов на своей территории в ответ на американские пошлины.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в Берлине.

    По его словам, вариант с закрытием американских военных баз на территории Германии не рассматривается. Ранее о возможности подобного сценария информировали газета The Daily Telegraph и журнал The Economist.

