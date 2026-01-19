The Times: Берлин рассматривает пересмотр условий аренды военных объектов США
Другие страны
- 19 января, 2026
- 04:39
Германия может значительно поднять для США арендную плату за использование военных объектов на своей территории в ответ на американские пошлины.
Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в Берлине.
По его словам, вариант с закрытием американских военных баз на территории Германии не рассматривается. Ранее о возможности подобного сценария информировали газета The Daily Telegraph и журнал The Economist.
Последние новости
04:39
The Times: Берлин рассматривает пересмотр условий аренды военных объектов СШАДругие страны
04:14
Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленностьДругие страны
03:59
Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии СШАДругие страны
03:46
Число жертв при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании удвоилосьДругие страны
03:07
Стало известно, кто выйдет во второй тур президентских выборов в Португалии - ОБНОВЛЕНО - 2Другие страны
02:22
Определился победитель Кубка африканских наций по футболуФутбол
02:18
Президент Совета Евросоюза созывает экстренный саммит по ГренландииДругие страны
01:58
YPG/SDG заявили об отказе роспуска коалицииДругие страны
01:42