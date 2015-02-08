Лавров заявил Керри, что раскручивать конфронтацию для нажима на Россию - бесперспективно

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, что раскручивание конфронтации с целью санкционного нажима в отношении России бесперспективно. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Мюнхене.

"Лавров акцентировал, что раскручивание конфронтации с целью санкционного нажима на Россию - бесперспективно, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Мы не поступимся своими национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам, но в то же время российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с США как в двусторонней сфере, так и на международной арене, где наши страны несут особую ответственность за глобальную стабильность".

В рамках встречи также обсуждалась позиция сторон по ситуации на Украине. Как сообщает МИД РФ, Керри выразил поддержку состоявшимся в Москве переговорам по Украине. По данным ведомства, Россия и США исходят из того, что условием для мира на Украине остается запуск всеобъемлющего общенационального диалога по конституционной реформе.

"В тоже время Лавров подчеркнул, что обсуждающиеся в Вашингтоне планы поставок Киеву военной техники и вооружений чреваты непредсказуемыми последствиями и несут в себе угрозу срыва усилий по политическому урегулированию конфликта на юго-востоке страны", - обратили внимание в российском дипведомстве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.