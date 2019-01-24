Глава МИД России: События в Венесуэле - грубейшее вмешательство во внутренние дела

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ События в Венесуэле являются очередным грубейшим вмешательством во внутренние дела государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абделькадером Месахелем.

"Скажу, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти в том числе путем его физической ликвидации", - заявил глава МИД России.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.