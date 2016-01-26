Лавров: Россия не заинтересована в расколе ЕС

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Официальная Москва не заинтересована в расколе Евросоюза.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2015 года.

"Мы видим насколько сложно сейчас формируется единая линия ЕС не только по миграции, но по ряду вопросов. Мы видим, насколько важна роль Германии в качестве локомотива ЕС", - заявил С.Лавров.

По его словам, Германия пытается максимально учитывать интересы всех стран ЕС, однако делать это становится все сложнее и сложнее.

"Мы не заинтересованы в ослаблении ЕС, чтобы он раскалывался, а заинтересованы в едином, сильном ЕС, с которым можно работать по экономике и по всем другим вопросам", - подчеркнул министр.