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    ​Лавров примет в Москве делегацию Нацкоалиции Сирии

    Делегацию возглавит президент Нацкоалиции Халед аль-Ходжа

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Делегация Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии 13 августа прибудет в Москву и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник агентству Sputnik член политбюро НКОРС Бадр Джамус.

    Как сообщил Джамус, делегацию возглавит президент Нацкоалиции Халед аль-Ходжа.

    "Мы проинформировали российскую сторону сегодня, что встреча (с Сергеем Лавровым — ред.) состоится 13 августа. Делегацию возглавит президент Нацкоалиции. Дата встречи была скорректирована в соответствии с графиками Лаврова и аль-Ходжи", — сказал Джамус.

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