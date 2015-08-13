​Лавров примет в Москве делегацию Нацкоалиции Сирии

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Делегация Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии 13 августа прибудет в Москву и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник агентству Sputnik член политбюро НКОРС Бадр Джамус.

Как сообщил Джамус, делегацию возглавит президент Нацкоалиции Халед аль-Ходжа.

"Мы проинформировали российскую сторону сегодня, что встреча (с Сергеем Лавровым — ред.) состоится 13 августа. Делегацию возглавит президент Нацкоалиции. Дата встречи была скорректирована в соответствии с графиками Лаврова и аль-Ходжи", — сказал Джамус.