Лавров обсудил с Рубио реализацию соглашений между США и РФ

Министр иностранных дел РФ и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили реализацию соглашений, достигнутых лидерами двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех соглашений, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.