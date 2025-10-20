Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edib
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 19:02
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio telefonla danışıbş
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.
Söhbət zamanı iki ölkə liderləri arasında əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edib.
"Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında oktyabrın 16-da baş tutan telefon danışıqları zamanı əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün mümkün konkret addımlarla bağlı konstruktiv müzakirələr aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.
