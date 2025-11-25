Лавров: Москва ждет промежуточную версию плана США по Украине
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 14:19
Россия рассчитывает получить от США промежуточную версию плана по Украине, согласованную с Европой и Киевом.
Как передает Report, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы от них (от США - ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фаз согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.
По его словам, официальный план администрации Дональда Трампа российской стороне не передавали: документ был получен по неофициальным каналам.
При этом Лавров подчеркнул, что ряд формулировок, содержащихся в плане Трампа, требуют уточнения.
