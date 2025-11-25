Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Лавров: Москва ждет промежуточную версию плана США по Украине

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 14:19
    Лавров: Москва ждет промежуточную версию плана США по Украине

    Россия рассчитывает получить от США промежуточную версию плана по Украине, согласованную с Европой и Киевом.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

    "Мы от них (от США - ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фаз согласования этого текста с европейцами и украинцами", - сказал он.

    По его словам, официальный план администрации Дональда Трампа российской стороне не передавали: документ был получен по неофициальным каналам.

    При этом Лавров подчеркнул, что ряд формулировок, содержащихся в плане Трампа, требуют уточнения.

    Lavrov: Moskva ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı planının aralıq versiyasını gözləyir

    Лента новостей