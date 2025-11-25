İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Lavrov: Moskva ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı planının aralıq versiyasını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:38
    Lavrov: Moskva ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı planının aralıq versiyasını gözləyir

    Rusiya ABŞ-dən Avropa və Kiyevlə razılaşdırılmış Ukrayna planının aralıq versiyasını almağı gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Biz onlardan (ABŞ-dən - red.) bu mətnin avropalılar və ukraynalılarla razılaşdırma mərhələlərinin başa çatması baxımından aralıq hesab etdikləri versiyanı gözləyirik", - o deyib.

    Lavrovun sözlərinə görə, Donald Tramp administrasiyasının rəsmi planı Rusiya tərəfinə təqdim edilməyib: sənəd qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə əldə edilib.

    Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, Trampın planında yer alan bir sıra ifadələr dəqiqləşdirmə tələb edir.

    Лавров: Москва ждет промежуточную версию плана США по Украине

    Son xəbərlər

    15:23

    "Il Meridiano Sport": "Qarabağ" hər kəsi sürprizlərə alışdıran bir komandadır

    Futbol
    15:17
    Rəy

    ABŞ-Çin münasibətində azalan gərginlik – Trampın Ukrayna üzrə "sülh planı"na təsiri - ŞƏRH

    Analitika
    15:15

    Onlayn qumarda əldə edilən pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:14

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    15:12

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    15:10

    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Energetika
    15:07

    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    15:06
    Foto

    Azərbaycan və Rumıniya arasında hüquqi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:05

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmaqla ağrılı günlərimiz arxada qaldı

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti