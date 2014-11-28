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    Лавров: Москва крайне отрицательно относится к идее вступления Украины в НАТО

    Все понимают пагубность дальнейшего расширения НАТО

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Россия крайне отрицательно относится к заявлениям Украины о возможности вступления в НАТО. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

    "Все понимают пагубность дальнейшего расширения НАТО, что лишь передвигает разделительные линии на континенте", - заявил Лавров.

    "Хорошо бы всем понять, включая и Украину, и членов Североатлантического альянса, что сегодня Европе нужны не закрытые блоки, которые пытаются рассечь континент, а организации типа Совета Европы, которые объединяют, предоставляют уникальную возможность жить в едином правовом пространстве и функционируют на основе демократического принципа "одна страна - один голос", - добавил глава МИД РФ. 

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