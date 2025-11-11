Лавров: Москва готова обсуждать подготовку саммита с США

Москва готова обсудить с Вашингтоном возобновление подготовки к саммиту лидеров России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

"Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы где-то скрытно копаемся глубоко под землей, там что-то делаем, и готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и США", - сказал он.

Напомним, 16 октября президент США после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что стороны условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку не удалось согласовать позиции для достижения значимого результата по урегулированию российско-украинского конфликта. Москва и Вашингтон подчеркнули, что встреча состоится, когда будут созданы подходящие условия.