Лавров и Керри в Женеве в воскресенье обсудят Украину

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в конце недели в Женеве с госсекретарем США Джоном Керри, одной из ключевых тем их встречи станет ситуация на Украине, сообщает газета "Коммерсант" в четверг.

Как ожидается, 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на открытии 28-й сессии СПЧ ООН в Женеве. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что шансы на встречу Лаврова и Керри в начале марта в Женеве очень велики, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

То, что встреча глав внешнеполитических ведомств США и России намечена на воскресенье в Женеве, подтвердили газете российские дипломатические источники.

Ранее украинские власти, а также США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.