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    Лавров и Керри проводят встречу в Лозанне

    Стороны обсудят возможность возобновления режима прекращения огня в Сирии

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят двустороннюю встречу на полях переговоров по Сирии в Лозанне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в российской делегации.

    Это первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после того, как Вашингтон объявил о приостановке двустороннего сотрудничества с Москвой по Сирии.

    Консультации по Сирии при участии ряда региональных держав состоятся позднее.

    Стороны обсудят возможность возобновления режима прекращения огня в стране.

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