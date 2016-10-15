Лавров и Керри проводят встречу в Лозанне

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят двустороннюю встречу на полях переговоров по Сирии в Лозанне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в российской делегации.

Это первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после того, как Вашингтон объявил о приостановке двустороннего сотрудничества с Москвой по Сирии.

Консультации по Сирии при участии ряда региональных держав состоятся позднее.

Стороны обсудят возможность возобновления режима прекращения огня в стране.