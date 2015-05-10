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    Лавров и Керри договорились обсудить совместное урегулирование различных конфликтов

    Телефонный разговор состоялся по американской инициативе

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора договорились о проведении в ближайшее время встречи для обсуждения возможных совместных шагов России и США по содействию урегулированию различных конфликтных ситуаций, сообщил МИД РФ.

    Как отметили в российском МИД, разговор состоялся по американской инициативе.

    "Министр и госсекретарь договорились о проведении в ближайшее время встречи для обсуждения возможных совместных шагов России и США по содействию урегулированию различных конфликтных ситуаций, а также для рассмотрения состояния двусторонних отношений", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

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