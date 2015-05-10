Лавров и Керри договорились обсудить совместное урегулирование различных конфликтов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора договорились о проведении в ближайшее время встречи для обсуждения возможных совместных шагов России и США по содействию урегулированию различных конфликтных ситуаций, сообщил МИД РФ.

Как отметили в российском МИД, разговор состоялся по американской инициативе.

"Министр и госсекретарь договорились о проведении в ближайшее время встречи для обсуждения возможных совместных шагов России и США по содействию урегулированию различных конфликтных ситуаций, а также для рассмотрения состояния двусторонних отношений", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на ТАСС.