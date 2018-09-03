Лавров: Действия США ставят под угрозу будущее ВТО

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Попытки США подвергнуть ревизии всех и вся ставят под угрозу будущее Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Есть небольшая группа стран, которую возглавляют США и которая не хочет диалога, а хочет вместо дипломатии применять диктат - ультиматумы, шантаж, - отметил он. - Наблюдаем это каждый день: ревизия всего и вся, начиная от Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе, Парижского соглашения по климату, соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока еще до конца это не удалось. И уже во весь рост встает проблема будущего ВТО, которую США прямо называют несправедливой, устаревшей и т.д.".

По его словам, методы, которые сейчас применяет Вашингтон, "иначе чем стремлением к тотальному доминированию не назовешь".

"Чуть что не так - дипломатия отбрасывается в сторону и применяются санкции, причем американские законы экстраполируются на весь остальной мир, - подчеркнул глава МИД России. - Экстерриториальность применения мер одностороннего нелегитимного принуждения становится серьезнейшей проблемой для многих стран мира - как для развивающихся государств, так и среди западных стран, прямых союзников США".