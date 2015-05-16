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    Лавров 18-19 мая примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы в Брюсселе

    В ходе сессии глава МИД РФ проведет встречи с генсеком Совета Европы и министрами иностранных дел ряда стран

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в работе сессии Комитета министров Совета Европы в Брюсселе. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в МИД РФ.

    "18-19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в 125-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Брюсселе, которая завершает шестимесячное председательство Бельгии в этой организации, - информировали в российском дипведомстве. - В ходе сессии Лавров проведет встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и министрами иностранных дел ряда стран".

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