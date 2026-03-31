Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 18:28
    Латвия направила России ноту протеста из-за заявлений о беспилотниках

    Министерство иностранных дел Латвии направило официальную ноту протеста в посольство России в Риге в связи с распространяемой дезинформацией.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Латвии.

    "Мы категорически отвергаем полностью необоснованные ложные утверждения, распространяемые Россией, о том, что Латвия якобы разрешила использовать свою территорию для запуска беспилотников против РФ, и требует немедленно опровергнуть эту откровенно ложную информацию", - говорится в сообщении.

    В ведомстве также подчеркнули, что рассматривают действия России в Украине как грубое нарушение международного права и Устава ООН, напомнив о праве Киева на самооборону. Латвийская сторона вновь призвала Россию прекратить военные действия и вывести войска с международно признанной территории Украины.

    Россия Нота протеста Российско-украинский конфликт МИД Латвии
    Latviya PUA-larla bağlı bəyanatlara görə Rusiyaya etiraz notası göndərib

    Последние новости

    19:15

    Другие страны
    19:02

    Другие страны
    19:00

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    18:43
    Видео

    В регионе
    18:34

    Внешняя политика
    18:28

    Другие страны
    18:28

    Kультурная политика
    18:26
    Фото

    Финансы
    Лента новостей