İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Latviya PUA-larla bağlı bəyanatlara görə Rusiyaya etiraz notası göndərib

    Latviyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) yayılan dezinformasiya ilə əlaqədar Rusiyanın Riqadakı səfirliyinə rəsmi etiraz notası göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviya XİN-in məlumatında bildirilib.

    "Biz Rusiyanın guya Latviyanın öz ərazisindən Rusiyaya qarşı pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) buraxılması üçün istifadəyə icazə verdiyi barədə yaydığı tamamilə əsassız yalan iddialarını qətiyyətlə rədd edir və bu açıq-aşkar yalan məlumatın dərhal təkzib olunmasını tələb edirik", - məlumatda qeyd olunub.

    XİN həmçinin Kiyevin özünümüdafiə hüququnu xatırladaraq, Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Latviya tərəfi bir daha Rusiyanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa və qoşunlarını Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisindən çıxarmağa çağırıb.

    Latviya Rusiya Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi BMT Nizamnaməsi
    Латвия направила России ноту протеста из-за заявлений о беспилотниках

    Son xəbərlər

    19:38

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:37

    Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:25

    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    Region
    19:17

    Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışır

    Futbol
    19:16
    Video

    Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək

    Region
    19:13

    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    Region
    19:07

    İran İsrailin sənaye mərkəzlərinə PUA-larla zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti