    Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требования

    • 02 сентября, 2025
    • 18:01
    Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требования

    Иран не отказался полностью от ядерных переговоров с США, но Вашингтон предъявляет неприемлемые требования.

    Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани в соцсети Х.

    "Путь к переговорам с США пока не закрыт, однако Вашингтон только на словах выступают за переговоры. Соединенные Штаты не садятся за стол и необоснованно обвиняют в этом Иран", - написал он.

    Лариджани отметил, что Иран действительно стремится к рациональным переговорам. Однако США предъявляют неприемлемые требование, чем прокладывают путь, который сводит на нет любые переговоры, добавил он. 

