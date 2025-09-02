Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требования

Иран не отказался полностью от ядерных переговоров с США, но Вашингтон предъявляет неприемлемые требования.

Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани в соцсети Х.

"Путь к переговорам с США пока не закрыт, однако Вашингтон только на словах выступают за переговоры. Соединенные Штаты не садятся за стол и необоснованно обвиняют в этом Иран", - написал он.

Лариджани отметил, что Иран действительно стремится к рациональным переговорам. Однако США предъявляют неприемлемые требование, чем прокладывают путь, который сводит на нет любые переговоры, добавил он.