Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требования
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 18:01
Иран не отказался полностью от ядерных переговоров с США, но Вашингтон предъявляет неприемлемые требования.
Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани в соцсети Х.
"Путь к переговорам с США пока не закрыт, однако Вашингтон только на словах выступают за переговоры. Соединенные Штаты не садятся за стол и необоснованно обвиняют в этом Иран", - написал он.
Лариджани отметил, что Иран действительно стремится к рациональным переговорам. Однако США предъявляют неприемлемые требование, чем прокладывают путь, который сводит на нет любые переговоры, добавил он.
