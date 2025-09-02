Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürür
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 18:18
İran ABŞ ilə nüvə danışıqlarından tamamilə imtina etməyib, lakin Vaşinqton qəbuledilməz tələblər irəli sürür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" hesabında yazıb.
"ABŞ ilə danışıqlara gedən yol hələ bağlanmayıb, lakin Vaşinqton yalnız sözdə danışıqların tərəfdarı kimi çıxış edir. Birləşmiş Ştatlar masaya oturmur və əsassız olaraq bunda İranı günahlandırır", - o bildirib.
Ə.Laricani qeyd edib ki, İran həqiqətən də rasional danışıqlara can atır. Lakin ABŞ-nin qəbuledilməz tələblər irəli sürməsi istənilən danışıqların uğursuz olmasına yol açır.
