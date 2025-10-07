Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Кыргызстан и Турция обсудили углубление двусторонних отношений в Габале

    07 октября, 2025
    11:41
    Кыргызстан и Турция обсудили углубление двусторонних отношений в Габале

    Кыргызстан и Турция обсудили углубление двусторонних отношений на полях саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в Габале прошла встреча глав МИД Кыргызстана и Турции Жээнбека Кулубаева и Хакана Фидана.

    Стороны отметили активное развитие кыргызско-турецкого сотрудничества, в том числе запланированный на 17-18 сентября визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Кыргызскую Республику.

    Кроме того, министры обсудили текущую ситуацию и перспективы углубления двусторонних отношений и взаимодействие в рамках ОТГ.

    6-7 октября в Габале проходит саммит лидеров ОТГ, в том числе сегодня было организовано заседание совета министров иностранных дел.

    По окончании Саммита председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.

