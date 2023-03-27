Токио и Сеул в апреле проведут первые за пять лет консультации по безопасности

Токио и Сеул в апреле проведут первые за пять лет консультации по безопасности

Япония и Южная Корея на фоне восстановления двусторонних отношений планируют в апреле провести первый за пять лет раунд диалога по вопросам безопасности.

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Япония и Южная Корея на фоне восстановления двусторонних отношений планируют в апреле провести первый за пять лет консультации по вопросам безопасности. Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo. Отношения Токио и Сеула в последние годы охладились из-за разногласий по вопросу компенсаций жертвам принудительного труда в годы японской оккупации. Администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёла, выступающая за нормализацию отношений, в начале марте выступила с предложением по урегулированию спора. После этого Юн Сок Ёль посетил Токио и встретился с премьером Японии Фумио Кисидой. Во время визита был представлен ряд мер по нормализации двусторонних отношений. Возобновление диалога по вопросам безопасности планируется на фоне растущей, как считают в Токио и Сеуле, угрозы со стороны КНДР в условиях стремительного продвижения ее ракетно-ядерной программы. В последний раз подобные консультации прошли в марте 2018 года. Подпишитесь на наш Telegram канал