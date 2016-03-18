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    ​Курды объявили о создании федерального региона на севере Сирии

    Сирийское правительство заявило, что это является посягательством на территориальную целостность страны

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Свыше 30 политических партий, собравшихся на съезд в городе Румейлан (провинция Хасеке), официально объявили о создании региональной федеративной администрации на севере Сирии. Среди них были представители севера и северо-востока страны — в частности, курдов, арабов, черкесов, армян и туркманов.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство "Фират".

    Представитель Западного Курдистана Идрис Наасан подчеркнул, что курды не имеют сепаратистских намерений, а объявленный федеративный регион останется в составе Сирии. Федеративную систему управления планируют создать на контролируемых "Силами демократической Сирии" землях. Власти намерены защищать интересы проживающих в регионе этнических групп.

    Официальный Дамаск эту позицию осудил, отметив, что вопрос о федерализации является покушением на территориальную целостность страны. 

    Незаконным решение курдов назвали МИД Турции. Вашингтон отказывается признавать самопровозглашенную автономию курдов на севере Сирии.

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