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    Курдская автономия в Ираке: Мы подчинимся решению об аннулировании результатов референдума

    Об этом заявило правительство Курдской автономной провинции на севере Ирака

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Курдской автономной провинции на севере Ирака заявило, что подчинится решению центральной власти об аннулировании результатов проведенного 25 сентября в автономии референдума о "независимости".

    Как сообщает Report со ссылкой на ahaber, заявление по этому поводу было распространено правительством автономии.

    "Мы подчинимся решению об аннулировании результатов референдума", - говорится в заявлении, распространенном правительством автономии.

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