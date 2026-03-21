Куба отказала США в ввозе дизтоплива для нужд посольства

Кубинские власти отказали посольству США в запросе на ввоз дизельного топлива для работы генераторов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента.

По информации издания, отказ был дан на этой неделе. В Гаване сочли обращение американской стороны неприемлемым на фоне продолжающегося санкционного давления и энергетической блокады острова со стороны Вашингтона.

Как отмечает газета, американское диппредставительство на Кубе не менее 18 месяцев использует дизельные генераторы из-за регулярных перебоев с электроснабжением. При этом отсутствие поставок топлива может привести к тому, что уже в мае 2026 года или раньше часть сотрудников посольства, не задействованных в основной деятельности, будет вынуждена покинуть страну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен определить дальнейший курс в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. До этого он неоднократно утверждал, что кубинская экономика и правительство близки к краху после сокращения поставок нефти из Венесуэлы под давлением США. 27 февраля американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой".