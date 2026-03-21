Kuba hakimiyyəti ABŞ səfirliyinə kömək etməyib
- 21 mart, 2026
- 08:34
Kuba hakimiyyəti ABŞ səfirliyinin generatorlar üçün dizel yanacağı idxal etmək tələbini rədd etdi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti Dövlət Departamentinin daxili sənədinə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, imtina bu həftə verilib. Havana, Vaşinqtonun adaya davam edən sanksiya təzyiqi və enerji blokadası nəzərə alınmaqla, Amerikanın tələbini qəbuledilməz hesab edib.
Qəzetin qeyd etdiyi kimi, Kubadakı Amerika diplomatik missiyası müntəzəm elektrik kəsintiləri səbəbindən ən azı 18 aydır ki, dizel generatorlarından istifadə edir.
Eyni zamanda, yanacaq təchizatının olmaması, 2026-cı ilin may ayında və ya daha əvvəl əsas fəaliyyətlərlə məşğul olmayan səfirlik işçilərinin bəzilərinin ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmasına səbəb ola bilər.
ABŞ prezidenti Donald Tramp daha əvvəl bildirib ki, Vaşinqton İrana qarşı hərbi əməliyyat başa çatdıqdan sonra Kuba ilə bağlı gələcək fəaliyyət istiqamətini müəyyən etmək niyyətindədir.
Bundan əvvəl o, dəfələrlə ABŞ-ın təzyiqi altında Venesueladan neft tədarükünün azalmasından sonra Kuba iqtisadiyyatının və hökumətinin çökməyə yaxın olduğunu iddia etmişdi.