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    США и Куба впервые за 54 года восстанавливают постоянное присутствие своих диппредставителей в Вашингтоне и Гаване

    В течение полувека против Кубы действовало американское торговое эмбарго

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ США и Куба впервые с 1961 года восстанавливают постоянное присутствие своих дипломатических представителей в Вашингтоне и Гаване соответственно. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в течение полувека против Кубы действовало американское торговое эмбарго.

    Отношения между странами сошли на нет после революции на карибском острове, приведшей к власти Фиделя Кастро.

    В конце прошлого года администрации Барака Обамы и Рауля Кастро объявили о нормализации двусторонних отношений. 

    В апреле президент США принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.

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