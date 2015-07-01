США и Куба впервые за 54 года восстанавливают постоянное присутствие своих диппредставителей в Вашингтоне и Гаване

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ США и Куба впервые с 1961 года восстанавливают постоянное присутствие своих дипломатических представителей в Вашингтоне и Гаване соответственно. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в течение полувека против Кубы действовало американское торговое эмбарго.

Отношения между странами сошли на нет после революции на карибском острове, приведшей к власти Фиделя Кастро.

В конце прошлого года администрации Барака Обамы и Рауля Кастро объявили о нормализации двусторонних отношений.

В апреле президент США принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.