КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана завуалированно пригрозил ударами по американским военным кораблям в Ормузском проливе на фоне планов США сопровождать торговые суда через стратегически важный водный путь.

Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, с таким заявлением выступил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.

По его словам, иранская сторона следит за планами Вашингтона направить военно-морские силы для сопровождения судов в Ормузском проливе, где из-за продолжающегося регионального конфликта существенно осложнилось судоходство.

"Мы ждем их с нетерпением", - заявил Наини.