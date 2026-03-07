КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливе
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 10:56
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана завуалированно пригрозил ударами по американским военным кораблям в Ормузском проливе на фоне планов США сопровождать торговые суда через стратегически важный водный путь.
Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, с таким заявлением выступил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.
По его словам, иранская сторона следит за планами Вашингтона направить военно-морские силы для сопровождения судов в Ормузском проливе, где из-за продолжающегося регионального конфликта существенно осложнилось судоходство.
"Мы ждем их с нетерпением", - заявил Наини.
Последние новости
11:17
В Тегеране слышны громкие взрывыВ регионе
11:16
Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливеДругие страны
11:09
Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуруДругие страны
10:59
Турпоток из Ближнего Востока в Азербайджан увеличился почти на 22%Туризм
10:58
Зеленский: РФ выпустила по Украине 29 ракет и 480 дронов, есть погибшиеДругие страны
10:56
КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливеДругие страны
10:51
Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой удары иранских дронов по НахчывануВнешняя политика
10:36
Более 1700 человек покинули Иран через границу АзербайджанаВнешняя политика
10:32