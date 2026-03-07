SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ hərbi gəmilərinə zərbə endirməklə hədələyib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 07 mart, 2026
    • 11:15
    ABŞ-nin strateji əhəmiyyətli su yolu ilə ticarət gəmilərini müşayiət etmək planları fonunda İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazında ABŞ hərbi gəmilərinə zərbələr endirməklə hədələyib.

    "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın nümayəndəsi Əli Məhəmməd Naini bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İran tərəfi Vaşinqtonun davam edən regional münaqişə səbəbindən gəmiçiliyin xeyli çətinləşdiyi Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etmək üçün hərbi dəniz qüvvələri göndərmək planlarını izləyir.

    "Biz onları səbirsizliklə gözləyirik", - Naini bildirib.

    КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливе
    IRGC says ‘waiting' for US forces at Strait of Hormuz

