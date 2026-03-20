    • 20 марта, 2026
    • 11:25
    КСИР опровергает заявления Нетаньяху о неспособности Ирана производить ракеты

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини заявил, что Иран продолжает производство собственных ракет.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, тем самым Наеини опровергнул заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран больше не способен производить ракеты.

    "Нет никаких поводов для беспокойства, потому что мы производим ракеты даже в условиях войны, что поразительно. И нет никаких особых проблем с накоплением запасов", – сказал он.

    Он также заявил, что Иран намерен продолжить противостоять атакам Израиля и США "до полного истощения противника".

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Биньямин Нетаньяху Али Мохаммад Наеини Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
