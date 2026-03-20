КСИР опровергает заявления Нетаньяху о неспособности Ирана производить ракеты
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 11:25
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини заявил, что Иран продолжает производство собственных ракет.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, тем самым Наеини опровергнул заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран больше не способен производить ракеты.
"Нет никаких поводов для беспокойства, потому что мы производим ракеты даже в условиях войны, что поразительно. И нет никаких особых проблем с накоплением запасов", – сказал он.
Он также заявил, что Иран намерен продолжить противостоять атакам Израиля и США "до полного истощения противника".
Последние новости
12:16
Фото
В Шуше совершен праздничный намазРелигия
12:15
В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозокИнфраструктура
12:10
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику США на 47%Финансы
12:07
В Нахчыване проходит "Весенний фестиваль"Социальная защита
11:54
Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаудареДругие страны
11:54
Моджтаба Хаменеи выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила ХатибаВ регионе
11:50
В Анталье при пожаре в контейнерных жилищах погибли 6 человекВ регионе
11:36
Посольство Украины в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником НоврузВнешняя политика
11:25