    СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 19:24
    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) планировал убийство посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц-Найгер.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского дипломата.

    "Заговор был предотвращен, в настоящее время дипломату ничего не угрожает", - сообщил он.

    Отмечается, что заговор был сорван прошлым летом мексиканскими службами безопасности.

