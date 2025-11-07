СМИ: КСИР готовил убийство посла Израиля в Мексике

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) планировал убийство посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц-Найгер.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского дипломата.

"Заговор был предотвращен, в настоящее время дипломату ничего не угрожает", - сообщил он.

Отмечается, что заговор был сорван прошлым летом мексиканскими службами безопасности.